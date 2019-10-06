تمارين للتخلص من ارتفاع الضغط

المصدر: مانهايم - رويترز

كشف المستشفى الجامعي بألمانيا «مانهايم» عن طريقة علاج طبيعية تساعد في التخلص من ارتفاع ضغط الدم.

وقال مدير المستشفى الجامعي ورئيس رابطة «ضغط الدم»، بيرنهارد كرامر، إن اتباع نظام حياة سليم كفيل بمكافحة ارتفاع ضغط الدم، وكذلك يساعد الذين يعانون من ضغط الدم في التقليل من تناول الأدوية. كما أوضح مدير المستشفى أن 150 دقيقة من التمارين الخفيفة أسبوعياً لها فائدة كبيرة للقلب.

وأشار المختص في أمراض القلب وضغط الدم إلى أن من يعانون من ارتفاع ضغط الدم عادة ما يزيد وزنهم، مضيفاً أن التخلص من الوزن الزائد يساعد كذلك في خفض ضغط الدم.

ودعا كرامر إلى الامتناع عن الملح وتعويضه بالتوابل، واستهلاك الخضر ومشتقات الحليب غير الدسمة وعصير الشمندر والثوم والزعرور.