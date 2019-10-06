متشردة تحصل على «فرصة العمر»

المصدر: دبي- البيان

حققت متشردة انتشاراً واسعاً عبر الإنترنت، بعد تصويرها وهي تغني الأوبرا في مترو أنفاق لوس أنجلوس، لتحصل على فرصة العمر، وفقاً لما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وظهرت إميلي زاموركا، المتشردة التي انتقلت من روسيا إلى الولايات المتحدة قبل 30 عاماً، في فيديو خلال الأسبوع الماضي، وهي تغني آريا «أوه يا أبي العزيز»، من أوبرا «جياني سكيكي» التي كتبها جياكومو بوتشيني على نص جيوفاتشينو فوتزانو عام 1918.

وحقق المقطع، الذي قامت إدارة شرطة لوس أنجلوس بنشره على «تويتر»، أكثر من مليون مشاهدة، ما أدى إلى دعوات بأن يساعدها أي شخص كي تصبح مغنية أوبرا محترفة.

ولفتت زاموركا البالغة من العمر 52 عاماً، انتباه المنتج الموسيقي جويل دياموند، الذي تم ترشيحه لجائزة غرامي، وتتحدث التقارير عن تقديمه عقداً لها لتسجيل سلسلة من الأغاني.

ويقول موقع «TMZ» الشهير، إن الصفقة تنطوي على تسجيل أول ألبوم من إنتاج شركة «سيلفر بلو ريكوردز».

وجمعت حملة نظمت لمساعدة زاموركا أكثر من 59 ألف دولار للحصول على مأوى لها.