تجنّب «فيسبوك» مفيد صحياً

المصدر: دبي-البيان

كشفت دراسة جديدة، أن الاستغناء عن مواقع التواصل الاجتماعي، يسهم في جعل البشر أكثر إنتاجية وفي حالة صحية جيدة لا يشعرون معها بالاكتئاب، وأفضل من ناحية التعامل مع الأخبار.

ودرس فريق الخبير الاقتصادي، روبرتو موسكيرا، كما أشار موقع سكاي نيوز عربية، في إحدى جامعات الإكوادور، 1765 طالباً من جامعة تكساس أي اند إم، يستعملون موقع فيسبوك.

وأجرى الفريق مقارنة بين أنشطة الطلاب ممن تخلوا عن موقع التواصل الاجتماعي فترة أسبوع، وآخرين واصلوا استخدامهم فيسبوك. وتوصل الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة «إكسبرمنتال إيكونوميكس»، إلى أن فريق الطلاب الذي توقف عن زيارة فيسبوك تمتعوا بإنتاجية أعلى. وأعربوا عن شعور أقل بالاكتئاب مقارنة بالفريق الثاني، كما أنهم باتوا أكثر انخراطاً في أنشطة صحية، وفق ما ذكر موقع «تيك سبوت».

وإضافة إلى الآثار الصحية، فقد توصل الباحثون إلى أن المشاركين في الدراسة ممن أخذوا «استراحة» من فيسبوك، استهلكوا أخباراً أقل. وتدعم هذه النتيجة الدراسات السابقة التي رأت أن فيسبوك يمكن أن يكون قناة لمصادر الأخبار الزائفة.