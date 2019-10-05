50 ألف جنيه استرليني لصبغ الشعر

المصدر: دبي - فاتن صبح

كشفت دراسة بريطانية حديثة أن واحدة من كل 20 امرأة تنفق ما يزيد على 50 ألف جنيه استرليني، أي ما يعادل 225476 درهماً، خلال حياتها في صبغ شعرها.

وأفاد الباحثون أن أكثر من مليون امرأة في بريطانيا تنفق 100 جنيه استرليني على الأقل في زيارة صالونات التجميل كل ستة أسابيع ونصف الأسبوع بهدف تغيير لون الشعر. كما أن واحدة من كل أربع نساء تنفق 18370 جنيها استرلينيا في مرحلة البلوغ، أو ما يعادل 291.6 جنيها استرلينيا سنوياً لتغيير لون الشعر الطبيعي.

وفي الإطار يقول مايكل كوربي، مدير قسم الإبداع العالمي في صالون «ليفينغ بروف» للعناية بالشعر: «يمكن للون الشعر أن يترك تأثيراً هائلاً على الثقة بالنفس، وإننا لمحظوظون لأننا نستطيع التغيير من اللون الطبيعي إذا ما رغبنا بتجربة أشياء جديدة».

ووجدت الدراسة أن المرأة العادية يمكن أن تغيّر بين ستة تصفيفات شعر خلال حياتها، وأنها تختبر أربعة ألوان على شعرها. وتبين أن ثلث النساء قد تصبغ شعرها لمجرد أنها «تشعر بالملل»، إلا أن واحدة من أربع نساء تلجأ لتغيير لون شعرها لتحسين مستوى الثقة بالنفس.