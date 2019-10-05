هيكل عظمي متحجر لتيروصور مجنّح في أستراليا

المصدر: كانبرا - د ب أ

أشارت دراسة جديدة إلى أنه تم اكتشاف نوع جديد من «التيروصورات» أو «الزواحف الطائرة» التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في المناطق النائية بأستراليا، مما يشير إلى أنها بقيت على قيد الحياة في وقت لاحق في القارة من أي مكان آخر.

وذكرت الدراسة التي نُشرت في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» أمس أن الحيوان المفترس، الذي يبلغ طول جناحه أربعة أمتار، ربما كان يعيش بين الديناصورات، التي جابت منطقة «وينتون» في ولاية كوينزلاند، قبل حوالي 96 مليون عام. وكان المخلوق المجنح، بأسنان على شكل مسمار، قادراً على الطيران لمسافات طويلة. وعلى الأرض، كان يسير على أطرافه الأربعة.

وعثر علماء الحفريات القديمة على الهيكل العظمي الجزئي المتحجر لأحد أنواع التيروصورات الجديدة، محفوظاً في حجر حديدي، بعد أن أبلغ عن ذلك أولاً في عام 2017 أحد رعاة الماشية المحليين ويدعى بوب اليوت، خارج بلدة وينتون الصغيرة، المعروفة بحفرياتها التي كانت موجودة في عصور ما قبل التاريخ ومسارات الديناصورات. وهذا الاكتشاف هو الأول من نوعه في أستراليا، الذي شمل أجزاء من جمجمة و5 فقرات وعناصر لجناحين، طبقاً لما قاله كبير القائمين على إعداد الدراسة، أديلي بنتلاند من جامعة «سوينبورن».