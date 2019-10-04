ينتقم من طليقته بـ"عبوة ناسفة"

المصدر: البيان الإلكتروني

حاول رجل في الثامنة والعشرين من العمر قتل زوجته السابقة بطرد مفخّخ انفجر في وجهها وأصابها بجروح خطيرة في منزلها في جنوب النمسا.

ونقلت الضحية البالغة 27 عاما، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى المستشفى الثلاثاء بعيد وقوع الحادثة. وهي تعاني من حروق من الدرجتين الثانية والثالثة في 40% من جسمها. وخضعت لعمليتين لاستزراع جلد.

وقد أصيبت الشابة في انفجار طرد مفخّخ وضع أمام مدخل منزلها في غوتارينغ في جنوب البلاد.

وأعلنت الشرطة المحلية، الخميس، أنها أوقفت طليق الضحية وفردا آخر وهما اعترفا بذنبهما.

وقد قام الشريك، وهو عسكري في التاسعة والعشرين من العمر، بـ"وضع الطرد المفخّخ أمام شقّة المرأة ودقّ على الباب قبل أن يغادر الموقع"، في حين شغّل الطليق الذي كان في مكان قريب العبوة المتفجّرة عن بعد.

وأفادت الشرطة بأن الرجلين جرّبا قنبلتهما اليدوية الصنع هذا الصيف في إحدى الغابات بعد شراء مكوّناتها عبر الإنترنت، وفقا لفرانس برس.