نبتة تنتج شبيه «حليب الأم»

المصدر: دبي - فاتن صبح

طور خبراء من مؤسسة «روثامستميد البحثية» البريطانية، نباتات لإنتاج زيوت تتمتع بالتركيبة الكيميائية عينها لدهون حليب الأم، التي تعتبر المكون الأساسي لحليب الثدي.

ووفقاً لمؤسسة «روثامستيد» فإنه توجد تركيبات حليب أطفال قليلة اليوم تحتوي شيئاً يشبه هذه الجزئية، وفي تطوّر مثير للاهتمام، يمكن للدراسة أن تنطوي على إمكانية إنتاج تركيبة أفضل تكون أسرع امتصاصاً لدى الأطفال.

وشرح الدكتور بيتر إيستموند، المسؤول عن الدراسة العملية قائلاً: «لقد هندسنا عملية التحويل لنبتة، حيث إن الدهون التي تنتجها تمتلك التركيبة عينها الموجودة في الحليب البشري وليس الزيوت النباتية. آمل أن نتمكن من إيجاد أساليب أقل كلفةً، من إنتاج دهون تشبه على نحو أكبر تركيبة دهون حليب البشر».