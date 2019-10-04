شبكات التواصل تتحكم بالمعلومات

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

يعتبر غالبية الأمريكيين أن شبكات التواصل الاجتماعي تتحكم بشكل كبير بالمعلومة، في حين أصبحت هذه الوسائل الأداة الإعلامية الرئيسية للوصول إلى المعلومة لدى الكثيرين، كما أفادت دراسة نشرها الأربعاء مركز «بيو» للأبحاث.

وذكرت الدراسة أن أكثر من 60% من الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن شبكات التواصل الاجتماعي تمارس نفوذاً مفرطاً لجهة بث المعلومات. وقال المركز إن 55% من الراشدين الأمريكيين يعلنون أنهم «غالباً أو أحياناً» ما يحصلون على معلوماتهم من شبكات التواصل الاجتماعي مقابل 47% في 2018. وتشدد الدراسة قبل كل شيء على القلق المتنامي للطريقة التي تعالج فيها هذه الشبكات الأخبار.

ويشكو بعض رواد الإنترنت بدءاً بالرئيس دونالد ترامب من أن هذه الشبكات منحازة. ويتزامن هذا الاستطلاع مع استعداد فيسبوك الذي يعد وسيلة التواصل الأكثر شعبية، لإطلاق خدمة مخصصة لأحداث الساعة في الولايات المتحدة ستقدم مضموناً مأخوذاً من وسائل إعلام مختلفة.