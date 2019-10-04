مسبار ياباني يستكشف كويكب «ريوجو»

المصدر: طوكيو - د ب أ

أكدت وكالة الفضاء اليابانية أمس، أن مركبة الفضاء اليابانية غير المأهولة «هايابوسا 2»، قد أرسلت كبسولة صغيرة تحتوي على مسبار بعرض 6 بوصات، ليحوم أعلى سطح كويكب ريوجو.

وتم نشر كبسولة «ماينرفاي 2» على بعد كيلومتر واحد من سطح الكويكب. وقالت وكالة الفضاء اليابانية، إن الكبسولة سوف تدور حول ريوجو ثماني مرات في الأيام الخمسة المقبلة، قبل أن تقوم بإسقاط المركبة على سطح الكويكب. يشار إلى أن هايابوسا يقوم بمهمة للعثور على مفاتيح للألغاز حول أصل الحياة والنظام الشمسي. وفي سبق علمي، قام المسبار بالفعل بجمع عينات من باطن الكويكب.

وتم إطلاق المركبة غير المأهولة من مركز «تانيجاشيما» الفضائي جنوبي اليابان في ديسمبر 2014.