فطر يقتل باللمس

المصدر: كانبرا - د ب أ

تم اكتشاف فطر «بويزون فاير كورال»، وهو الفطر القاتل الوحيد المعروف الذي تمتص سمومه عبر الجلد، في غابة مطيرة أقصى شمال أستراليا بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم.

يشار إلى أن الفطر ذا اللون البرتقالي الزاهي يعود موطنه لجبال اليابان وكوريا، ولكن المصور الأسترالي راي بالمر اكتشف للمرة الأولى وجوده في ريدلينش، وهي ضاحية في غرب مدينة كيرنز بولاية كوينزلاند. وقال بالمر لصحيفة جارديان أستراليا أول من أمس إنه عثر على الفطريات «في منطقة خفية صغيرة ولكن قريبة من الضواحي».

وحذر مات باريت، وهو خبير في علم الفطريات الذي يعد أحد فروع علم الأحياء، في جامعة جيمس كوك من أنه «يجب ألا يتم لمس تلك الفطريات، وهي بالتأكيد لا تؤكل». يشار إلى أن هذه الفطريات، التي توجد في الغالب على جذور الأشجار وفي التربة، تنتج ما لا يقل عن ثمانية مركبات سامة يمكن امتصاصها عن طريق الجلد.

وقال باريت في بيان أمس: «من بين مئة نوع تقريبا من الفطر السام يعرفها الباحثون، هذا هو الوحيد الذي يمكن امتصاص سمومه من خلال الجلد».