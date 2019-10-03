انتحار طالبة داخل دورة مياه بجامعة جدة

المصدر: البيان الإلكتروني

عثرت الجهات المختصة بجامعة جدة أمس على جثة طالبة داخل إحدى دورات المياه بمقر الطالبات الرئيس بالفيصلية.

وذكرت صحيفة المدينة أن تقرير الجهات الأمنية أفاد لأن الطالبة قامت بإيذاء نفسها، فيما نعت إمارة مكة على موقعها على توتير الطالبة الراحلة.

وأوضح المتحدث الرسمى للجامعة عبدالمجيد الغامدى فى بيان بهذا الشأن أن الجهات المختصة قامت باستدعاء الجهات الأمنية والإسعافية التي باشرتا الحالة كما تم استدعاء أسرة الطالبة الراحلة للوقوف على الحالة.

ووجه مدير الجامعة الجهات المختصة بالجامعة بعمل تقرير متكامل عن الحالة ،كما قدم التعازي لأسرة الطالبة المتوفاة وأساتذتها وزميلاتها بالجامعة.