أوعية تنبّه بانتهاء صلاحية الطعام

المصدر: دبي - فاتن صبح

أطلقت شركة أوفي الناشئة، ومقرها شيكاغو منتج سمارتروير لحفظ الطعام بطريقة ذكية، تنبّه المستخدمين لقرب انتهاء صلاحية الأطعمة الموجودة في ثلاجاتهم، من خلال ملصقات ذكية عبارة عن أقراص مضيئة تحدد وفق اللون حالة الطعام وجودته. ويشير اللون الأخضر إلى أن المنتج لا يزال بحالة جيدة، أما الأصفر فينبّه إلى ضرورة تناول الطعام في وقت قريب، في حين أن الأحمر دليل على أن لم يعد آمناً للأكل ربما.

وتضم قائمة المميزات الأخرى تطبيقاً مرافقاً، يرسل إخطاراً على هاتف المستخدم حين تقترب مدة تلف الطعام، ويؤمن نظرة شاملة على محتويات الثلاجة، وتتضمن بحثاً عن وصفة تحضير أطباق بناء على المكونات الموجودة.