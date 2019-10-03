أطول أبراج إفريقيا يفتتح قريباً

المصدر: دبي - نهى حوّا

سيصبح مبنى جوهانسبورغ المالي «ذا ليوناردو»، في ساندتون بجنوب أفريقيا، أطول برج في القارة الأفريقية عند افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيكون بارتفاع 745 قدماً، أو ما يعادل 227 متراً، ولن يكون أطول برج فحسب، حسبما أفادت شبكة التلفزيون الأميركية «سي إن إن»، بل البرج الذي صممت النساء معظم عمارته. «ذا ليوناردو» مؤلف من 55 طابقاً، ويرتفع 15 قدماً فقط عن صاحب الرقم القياسي السابق في القارة «كارلتون سنتر»، الذي يحتل أفق جوهانسبورغ منذ عام 1973.

قامت بتصميمه شركة بو أرك إنترناشونال أرشيتكتس. وأفيد بأن فريق المعماريين كان بقيادة مجموعة من النساء، اللاتي احتللن تسعة من أصل 11 منصباً إدارياً.