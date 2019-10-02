انفصال جبل جليدي عن شرق القارة القطبية

المصدر: كانبيرا - د ب أ

أعلن البرنامج الأسترالي المعني بالقطب الجنوبي أمس، إن جبلاً جليدياً بحجم منطقة سيدني الحضرية انفصل عن شرق القارة القطبية الجنوبية، ولكن ذلك ليس بسبب تغير المناخ.

وفي 26 سبتمبر، انفصل الجبل الجليدي الذي تبلغ مساحته 1636 كيلومتراًعن جرف آمري الجليدي، ثالث أكبر جرف في القارة الجليدية، ويقع الجبل بين محطتي «ديفيس» و«ماوسون» البحثيتين الأستراليتين. وانفصل الجبل الجليدي، الذي يطلق عليه رسمياً اسم (D-28)، عن الجزء الأمامي من الجرف الجليدي، والذي كان العلماء يراقبونه عن كثب منذ أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.