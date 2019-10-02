مخاطر اللحوم الحمراء ضئيلة

المصدر: هاليفاكس - د ب أ

أكدت دراسة دولية أن تناول اللحوم الحمراء ومنتجاتها ليس مرتبطاً على ما يبدو بمخاطر صحية كبيرة لدى معظم الناس.

وأعد الدراسة، التي تخالف اعتقاداً شائعاً، فريق دولي من الأطباء، وذلك بعد الاطلاع على العديد من الدراسات السابقة بشأن الموضوع.

وقال فريق الباحثين تحت إشراف برادلي جونستون، من جامعة «دالهاوسي» بمدينة «هاليفاكس» الكندية، في دراستهم التي نشر نتائجها العدد الأخير من مجلة «أنالس اوف انتيرنال ميديسين»، إن دراستهم كشفت فقط عن علاقة ضعيفة بين تناول اللحوم والإصابة بالسرطان والسكر، إضافة لأمراض القلب والدورة الدموية. كما قدم الفريق المكون من 14 باحثاً، توصيات غذائية جديدة في نفس المجلة، استناداً إلى تحليل بيانات خمس دراسات تجميعية.