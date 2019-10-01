أوعية ذكية تساعد على التخفيف من إهدار الطعام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

أطلقت شركة "أوفي" الناشئة ومقرها شيكاغو منتج "سمارتروير" لحفظ الطعام بطريقة ذكية تنبّه المستخدمين لقرب مدة انتهاء صلاحية الأطعمة الموجودة في ثلاجاتهم، من خلال ملصقات ذكية عبارة عن أقراص مضيئة تحدد وفق اللون حالة الطعام وجودته.

ويشير اللون الأخضر إلى أن المنتج لا يزال بحالة جيدة، أما الأصفر فينبّه إلى ضرورة تناول الطعام في وقت قريب، في حين أن الأحمر دليل على أن لم يعد آمنا للأكل ربما.

وفي حين تبدو عبوات حفظ الأطعمة أقل أهميةً من أن تضمن وظيفة إنترنت الأشياء، فإن الشركة المصنعة تؤمن بأنها تمثّل فرصةً للمستهلكين لتقليص فضلات الطعام، وبالتالي توفير المال ومساعدة البيئة.

وقد صمم الفريق "سمارتروير" لتعمل بصيغة التعرّف إلى صوت مساعدة أمازون الافتراضية "أليكسا" ، بما يعني أن المستهلك لا يحتاج سوى لفظ اسم الطعام الموجود داخل الوعاء للتعرف على قرب مدة الانتهاء.

وتضم قائمة المميزات الأخرى تطبيقاً مرافقاً، يرسل إخطاراً على هاتف المستخدم حين تقترب مدة تلف الطعام، ويؤمن نظرة شاملة على محتويات الثلاجة وتتضمن بحثاً عن وصفة تحضير أطباق بناء على المكونات الموجودة.