ملوك اللؤلؤ يحتفلون في لندن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

خرج ملوك وملكات اللؤلؤ بأزيائهم الزاهية للاحتفال بمناسبة مهرجان الحصاد في لندن، الذي انطلق أخيراً من "غيلد هال" في شارع غريشام للمرة الـ 143. أقيم المهرجان رسمياً لأول مرة في عام 1875 وهو تقليد تقوم بإحيائه سنوياً 30 عائلة من أنحاء لندن.



ببدلات سوداء مزينة بأزرار بيضاء، خرج المشاركون في المهرجان إلى الشارع أخيراً ناشرين التفاؤل والفرح من حولهم، ومع وصولهم إلى المدينة أدى بعضهم رقصات فولكلورية قبل انتقالهم إلى كنيسة سانت ماري لو بو لقداس عيد الشكر.



ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تتألف جمعية ملوك وملكات اللؤلؤ من عائلات تقوم بجمع الأموال لمساعدة الجمعيات الخيرية.



بدأ التقليد في القرن الـ 19، وقد أطلقه هنري كروفت، الشاب اليتيم الذي ترعرع في دار للرعاية. جمع كروفت الأموال لأيتام آخرين، عن طريق ارتداء بدلات مزينة بأزرار براقة وجدها خلال عمله في تكنيس الشارع، فلفت الانتباه. يقال إنه حصل على فكرة زخرفة الملابس باللؤلؤ بعد العمل مع بائعي التفاح الذين ارتدوا بدلات بأزرار أسفل جانبي الساقين وعلى صدريتهم وقبعتهم. وبعد نجاحه الكبير طلبت جمعيات خيرية أخرى مساعدته فانطلقت فكرة جمعية ملوك وملكات اللؤلؤ.



يأتي ملوك وملكات اللؤلؤ من أحياء مختلفة في لندن، ولا تزال هناك 30 عائلة تقوم بتمرير التقليد من جيل إلى آخر، ومن يستطيع جمع الكثير من المال للعمل الخيري يجري تتويجه.



حفيدة كروفت هي ملكة اللؤلؤ في بلدة سومرز، وهناك تمثال لجدها أقيم في المدينة بتبرعات به مستشفيات وجمعيات ومنظمات خيرية ساعدها هنري كروفت في حياته.