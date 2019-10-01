قميص ذكي لمرضى سرطان الرئة

المصدر: دبي - البيان

ابتكر فريق من الباحثين بجامعة «رادبوند» الهولندية قميصاً ذكياً يمكن للمرضى المصابين بداء سرطان الرئة ارتداؤه، حيث يرصد بالقياسات الدقيقة وظائف الرئة ويبثها للمرضى عبر تطبيق على هواتفهم الذكية.

ووفقاً لما نشرته، أمس، صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فهذا القميص سيجنّب مرضى سرطان الرئة، خاصة الذين بلغوا مرحلة متقدمة، مغبة الذهاب بشكل متكرر إلى المستشفيات لمتابعة تطورات المرض.

القميص المسمى «هيكسوسكين»، يرتديه المريض تحت ملابسه، وتعتمد فكرة عمله على تمدد أليافه عند انبساط صدر المريض، ثم انكماشها عند انقباضه، ليقيس عدد مرات التمدد والانكماش، ومدى تطورات حالة المريض.