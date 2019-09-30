زوجان يشتريان قلعة اسكتلندية بسعر موقف سيارة بلندن

المصدر: إعداد: نهى حوّا

اشترى زوجان قلعة إسكتلندية تعود للقرن السادس عشر بمبلغ يعادل سعر موقف سيارة في أغلى مناطق لندن عام 2014، ويفكران الآن بعد الانتهاء من أعمال الترميم الانتقال للعيش فيها بدوام كامل.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، كان الزوجان يعملان في دبي عندما وجدا الإعلان الخاص ببيع قلعة "كيلمارتن" بسعر 375 ألف إسترليني، في وقت كان سعر موقف سيارة في لندن قد وصل الى 400 ألف استرليني. كانت ستف برغون تعمل مقدمة برامج إذاعية في دبي، وزوجها الأسترالي سيمون هنت يعمل في الإعلانات عندما قرر شراء الملكية.

وقالت ستف إنهما شعرا بالقلق بسبب وجود عدد من الأشخاص المهتمين بالملكية، فطرحا مبلغ 331780 جنيها إسترلينيا مقابل شرائها وفازا، وعقدا قرانهما داخلها عام 2016.

توقع الزوجان إنفاق 150 ألف استرليني على أعمال الترميم، إلا أن كلفة التصليحات ازدادت 70 ألف جنيه فوق الميزانية. وقد واجهتهما مشكلات كثيرة للتخلص من الرطوبة تحت الأرض. وبسبب التأخير في إنجاز الأعمال اضطرا إلى إلغاء أول شهر من حجوزات بـ "اير بي أن بي".

وتقول ستف إن بعض المقرضين رفضوا تقديم رهن على المبنى الذي يعود إلى 500 عام، فاقترضا من دبي حيث كان يقيمان في وقتها وتقدما بطلب للحصول على بطاقات ائتمانية عدة، والان بعد الإنتهاء من أعمال الترميم، قالت ستيف لصحيفة "ذا صن": "سنعود ونحولها إلى مكان للإقامة بسرير وفطور، ونعيش هناك على الدوام، حيث سيخبز سيمون كل صباح وننام في غرفتنا المفضلة ونقوم بتأجير الغرف الأربعة الأخرى".