«الرجل العنكبوت» باقٍ في «مارفل»

المصدر: دبي - نهى حوّا

أفادت مصادر إعلامية، أن «الرجل العنكبوت» سيبقى في عالم «مارفل» السينمائي، بعد التوصل إلى اتفاق بين شركة «سوني» و«استديوهات مارفل» لوالت ديزني على الفيلم المقبل.

جاء ذلك بعد إعلان شركة «سوني» التي تملك حقوق الفيلم عن فشل التوصل إلى اتفاق الشهر الماضي. وأفادت صحيفة «أيريش تايمز» أن الممثل توم هولاند سيستمر في لعب دور بيتر باركر في الفيلم الذي من المقرر صدوره عام 2021.

كما أعلنت الشركتان في بيان مشترك أن «استديوهات مارفل»، ورئيسها كيفن فيجي، سينتجان الفيلم الثالث لـ «الرجل العنكبوت: العودة للوطن» وأن الفيلم سيصدر في يوليو 2021.

وقد استجاب الممثل هولند بمشاركة مقطع من «ذئب وول ستريت» على موقع «انستغرام». وصدر الفيلم الأخير من سلسلة «الرجل العنكبوت: بعيداً عن الوطن» في وقت سابق من هذا العام وحقق نجاحاً كبيراً في شبابيك التذاكر.