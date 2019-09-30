مركبة فضائية بتصميم جاذب وقدرات هائلة

المصدر: واشنطن - د ب أ

كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، عن المركبة الفضائية «ستار شيب» التابعة للشركة، والتي يقول إنها ستكون قادرة على نقل أعداد كبيرة من الأشخاص وشحنات من البضائع في رحلات من الأرض إلى القمر أو المريخ والعكس.

وقال ماسك خلال عرض التطورات الجديدة للمشروع في فعالية تم بثها مباشرة في وقت متأخر أول من أمس، في ولاية تكساس الأمريكية، إنه يمكن للمركبة أن تصل إلى أماكن أخرى في النظام الشمسي، ويمكن استخدامها أكثر من مرة.

وذكرت شركة «سبيس إكس» عبر «تويتر» أنه يمكن أن ينطلق ما يصل إلى 100 شخص في رحلات طويلة بين الكواكب عبر الفضاء. وأضافت أن قدرة المركبة الفضائية «ستار شيب» على حمل الكثير من الأشخاص والبضائع يمكن أن تسهل عملية إنشاء قواعد على سطح القمر في نهاية المطاف، إضافة إلى بناء مدن على سطح المريخ.

وأعلن ماسك سابقاً عن خططه لاستعمار المريخ ونقل مليون شخص إلى هناك. وفقاً للخطط التي قدمها في عام 2016، يمكن للناس البدء بالسفر إلى الكوكب في عام 2025. بينما ترى وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أن البشر سوف يصلون إلى المريخ في الثلاثينيات من القرن الواحد والعشرين على أقرب تقدير.