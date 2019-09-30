اكتشاف أطلال معبد بطليموس الرابع

المصدر: القاهرة - د ب أ

كشفت حفائر إنقاذ قامت بها بعثة من وزارة الآثار المصرية بمنطقة كوم شقاو بمدينة طما شمالي سوهاج، عن بقايا معبد للملك بطليموس الرابع، والتي تم الكشف عن بعض أحجاره صدفة أثناء أعمال حفر خاصة بإمداد خطوط للصرف الصحي في أوائل سبتمبر الجاري.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: تم إيقاف أعمال إمداد مواسير الصرف الصحي في تلك البقعة. وكشفت البعثة عن الركن الجنوبي الغربي من المعبد وباقي الجدار المتجه من الشمال إلى الجنوب وعليه بقايا مناظر متكررة للتمثال «حابي» يحمل القرابين برفقته العديد من الحيوانات والطيور المختلفة وأمامه بقايا نصوص تحتوي على اسم الملك بطليموس الرابع. يذكر أن كوم شقاو كانت عاصمة الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا قديماً.