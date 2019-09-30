«سلالم دائرية» تنتج واقعاً تأملياً بديلاً

المصدر: إعداد- فاتن صبح

"السلالم الدائرية" عنوان آخر إبداعات الفنان بنجامين لانغهولز، الذي أراد من خلاله منح المحتفلين بمهرجان «الرجل المحترق» بشمال ولاية نيفادا الأميركية فرصة عدم الاكتراث بالأجواء الغامرة المحيطة، والتركيز على أنفسهم والانغماس في التأمل والحالات الوجدانية.

كيف لا وقد تمثل القصد من المشروع التحفة بـ«التحوّل نحو وعي جديد» من خلال رحلة إلى أعلى تدور حول حجارة تصاعدية التصميم تصحب الزوار في «نزهة طواف طافية لاختبار لحظة مت الوجود الكلي».

تحفة

وقد رصف الفنان لانغهواز 27 حجرة على امتداد سلالم دائرية الشكل تصاعدية، يدعمها عمود مركزي وثلاثة أزواج من الدعامات لابتكار ما يعرف بتحفة «ستون 27» أو «حجر 27».

وتشكل الحجارة البازلت ممراً دائرياً يصل ارتفاعه إلى سبعة أمتار عند أعلى نقطة، وحملت الأعمدة السبعة الحديدية وزن المنشأة البالغ 13.6 طناً.

وفي تعليق له على تحفة المهرجان، قال لانغهولز: «أعجبتني فكرة إقامة ممرات من حجارة طافية لأنه يمكن من خلالها تمثيل الحقيقة البديلة، حيث يتحول شيء ثقيل وثابت للغاية إلى خفيف يطفو في الهواء».

مسافة

وشرح الفنان مدى اعتماده على نصيحة معماريين لإيجاد المسافة الفاصلة الأمثل بين كل من الحجارة لإنشاء السلالم، وقد استعان كذلك بفريق مميز لتخطيط الجوانب التقنية للمنشأة التحفة.

وتزامن إنجاز المشروع مع بداية مهرجان «الرجل المحترق»، وحصل على دعم تمويل الجمهور وبُني بمساعد متطوعين في ظاهرة شعبية شهيرة طبعت منشآت المهرجان وأجنحته المختلفة.