أول أوركسترا لأصحاب الهمم

المصدر: إعداد - نهى حوّا

جرى إطلاق أول أوركسترا وطنية بقيادة موسيقيين من أصحاب الهمم في دبلن بأيرلندا أخيراً، حيث يتوقع القيمون على الأوركسترا أن تلعب التكنولوجيا دوراً في جلب أشخاص بقدرات موسيقية مختلفة إلى عالم الفنون.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» الأيرلندية، تستعد الأوركسترا الوحيدة في أوروبا التي يقودها أصحاب الهمم لأدائها الافتتاحي قريباً، حيث من المتوقع أن تظهر في العرض أدوات وقد تم تكييفها، وتكنولوجيا من الواقع الافتراضي، وحتى طريقة جديدة في «قيادة الأوركسترا».

الأوركسترا سوف تستخدم طريقة جديدة لإدارة الأداء الموسيقي قام بتطويرها دنيس وايت من جامعة أولستر بأيرلندا الشمالية، تعتمد على استخدام 18 إيماءة يتفق عليها الموسيقيون، ويستخدمها قائد الأوركسترا في سبيل تسهيل الأداء.

يقول قائد الأوركسترا من أصحاب الهمم: «أنا أعاني من رعشة، لكن الموسيقى تجعلها تتوقف».

وتأتي الأوركسترا تتويجاً لمبادرة تم تمويلها من قبل برنامج «كرييتيف أيرلند»، الذي عمل على تأسيس مجموعات من موسيقيين بقدرات وخبرات موسيقية وإعاقات مختلفة، تاركاً لهم حق اختيار الأدوات التقليدية أو التقنيات الموسيقية مثل الـ «أي باد» أو مجسات لصنع الموسيقى.

تعلق تانيا بانوتي من برنامج «كرييتيف أيرلند» بأن الفرص المقدمة للأشخاص الذين يعانون من إعاقات شديدة في أن يكونوا مبدعين في صنع الموسيقى نادرة جداً، والجديد هو فكرة استخدام التكنولوجيا بطريقة مبتكرة لإتاحة إمكانية وصول الناس إلى صناعة الموسيقى والتأليف وتسجيل الأصوات ومزجها.