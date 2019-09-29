مقيمة في دبي تتسلق أعلى 15 مرتفعاً بالشرق الأوسط

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تعتزم متسلقة الجبال الأسترالية المقيمة في دبي، كارولين ليون، الانطلاق في تحدٍّ جديد تحاول من خلاله تسلّق القمم الـ15 الأكثر ارتفاعاً في منطقة الشرق الأوسط في غضون 30 يوماً فقط..

ليون المتحمسّة لتسلق ما مجموعه 40 ألف متر استمدّت الإلهام والشجاعة من حادث تعرضت له عام 2015 حين سقطت عن ارتفاع سبعة أمتار وأمضت عامين كاملين للتعافي وإعادة التأهيل.

وشرحت في بيان لها على أحد المواقع مغامرتها الجديدة بالقول: " أشعر بالحماسة الشديدة للانطلاق في مغامرة جديدة، في احتفالية للقلب والجسد والعقل بتسلق كافة مرتفعات منطقة الشرق الأوسط..

وقد وجدت بعد عشر سنوات تقريباً من العيش والعمل في المنطقة أن التجربة ستكون مثيرة بالكامل، وإني أرغب بأن أظهر للناس مدى جمالية المنطقة. أعتقد أننا عالقون فعلياً ضمن الحدود التي نقيّد بها أنفسنا وحسب".

وأكدت نور سليمان مديرة الشركة التنفيذية الراعية لرحلة ليون أن المتسلقة البالغة 34عاماً تتمتع بشغف مذهل وتتطلع على الدوام للتغلب على حدود وقيود جديدة. و "إن قوة شخصيتها وسلوكها الواثق على الدوام يتماهى مع قيم الشركة لدينا".