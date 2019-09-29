100 جرة تحت الماء منذ 1700 سنة

المصدر: دبي - البيان

عثر غواصون قبالة ساحل جزيرة مايوركا الإسبانية في يوليو الماضي، على حطام سفينة من عصر الإمبراطورية الرومانية، يعود إلى أكثر من 1700 سنة، وبداخلها أكثر من 100 جرة فخارية، معظمها سليمة ومغلقة تعود لمئات السنين.

وحسب موقع «سكاي نيوز»، أكد علماء أن الجِرار التي عثر عليها داخل حطام السفينة، كانت تستخدم لتخزين زيت الزيتون وصلصة السمك والنبيذ، استناداً إلى النقشات المرسومة عليها. ومع ذلك، لن يستطيع الباحثون فتح الجِرار للتأكد من مكوناتها، حتى الانتهاء من أعمال الحفظ في متحف مايوركا. جاء الاكتشاف بعد أن لاحظ مواطن مايوركا، فيليكس ألاركون وزوجته، وجود شظايا من الفخار في قاع البحر، وبعد التحقيق وجد علماء آثار أن القارب الروماني مدفون في القاع على عمق قليل قرب الساحل.

وفي مؤتمر صحافي، قال عالم الآثار سيباستيان مونار من معهد البليار لدراسات الآثار البحرية، إن الجِرار حفظت تماماً داخل السفينة، ولم تتعرض لأي أضرار. وقال الخبراء إن السفينة كانت تقل البضائع من جزيرة مايوركا إلى الأراضي الإسبانيـة.