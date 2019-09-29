فندق إسباني للنساء فقط

المصدر: دبي - البيان

افتتح في مدينة مايوركا الإسبانية أول فندق للسيدات في البلاد، ليكون مكاناً محظوراً على الرجال الذين لا يمكنهم دخوله.

وحسب موقع سكاي نيوز، يقع فندق «سوم دونا» بالقرب من بورتو كريستو، ويقدم خدمات حصرية للإناث اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 عاماً فما فوق.

ومع 39 غرفة وحمام سباحة ومنتجعاً صحياً ومكتبة وتراساً على السطح، تهدف المنشأة التي نالت تقييم أربع نجوم إلى توفير «مساحة جديدة للنساء اللواتي يتطلعن إلى الانفصال عن ضغوط الحياة اليومية».

وتعتبر الخدمات الصحية المتوفرة، مثل التدليك والعلاجات وحوض السباحة ومقصورة التشمس الاصطناعية، محوراً رئيسياً للفندق، إلى جانب الأطعمة من مصادر محلية و«فن الطهو المرن» والمأكولات الصحية والمستدامة.