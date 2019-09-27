بالفيديو..رئيس دولة يبدأ خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة سيلفي

المصدر: البيان الإلكتروني

بدأ رئيس السلفادور، نجيب أبو كيلة، خطابه من منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بصورة سيلفي من المنصة.

وبمجرد اعتلائه المنصة، حيا الرئيس السلفادوري الحاضرين، وزوجته التي تحمل طفلهما بين ذراعيها، ثم طلب "لحظة" لالتقاط صورة "سيلفي".

وقال: "سيهتم عدد أكبر من الأشخاص بمشاهدة هذه الصورة بدلاً من سماع الخطاب"، مضيفا "أتمنى أن تكون جيدة!".

وأضاف أبو كيلة، : "أن أكون أمامكم هنا على منصة الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد شرفا وامتيازا لي، أود أن أشارك بهما العالم أجمع".