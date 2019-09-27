يصطادون سمكة قيمتها 3 ملايين دولار ويلقون بها في البحر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعاد صيادون هواة سمكة تونة ضخمة، قيمتها تصل لأكثر من 3 ملايين دولار ، لمياه المحيط، قبالة سواحل جمهورية إيرلندا بعد اصطيادها.

وتمكن الصيادون من اصطياد السمكة ذات الزعانف الزرقاء، ويبلغ وزنها 270 كيلوغرام، وطولها 2.6 مترا، حسب ما أشارت صحيفة "إندبندنت".

وقالت الصحيفة إن السمكة هي الأضخم التي تم اصطيادها في تلك المنطقة هذا العام، وكانت ستبلغ قيمتها 3.3 ملايين دولار، في حال تم بيعها.

ولم يكن طاقم البحارة في المياه لغرض الاصطياد التجاري للتونة، ولكنهم كانوا، مثل العديد من القوارب على سواحل أيرلندا، يشاركون في برنامج "للصيد والإطلاق"، للمساعدة في الحفاظ على الأعداد المتناقصة من سمك التونة ذي الزعانف الزرقاء.

واكتشف ديفيد إدواردز، أحد الصيادين، السمكة على بعد 5 كيلومترات من قاربه في جنوب إيرلندا، ووضع علامة على السمكة، قبل إعادتها للمياه.

ويعتبر سمك التونة ذو الزعانف الزرقاء، من الأطعمة الشهية التي تحظى بتقدير كبير في اليابان، حيث بيعت سمكة واحدة وزنها 278 كيلوغراما، وهو حجم مماثل للسمكة التي أطلقها إدواردز، مقابل 333.6 مليون ين (3.3 ملايين دولار) في شهر يناير من هذا العام، وفقا لسكاي نيوز.