الذكاء الاصطناعي يشخّص أمراض القلب

المصدر: دبي - البيان

أظهرت اختبارات أجراها باحثون في كلية لندن الجامعية أن الذكاء الاصطناعي بإمكانه تشخيص أمراض القلب في غضون أربع ثوان، وأنه على الأقل بكفاءة البشر في رصد الأمراض.

ونقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية عن العلماء قولهم إن اختباراتهم على برنامج للذكاء الاصطناعي أظهرت أنه قادر على قراءة مسوحات الرنين المغناطيسي في كسر الوقت الذي يستغرقه القيام بذلك من جانب البشر وبدقة مماثلة، وأنه في بريطانيا وحدها قد يوفر استخدامه في قراءة الفحوصات 54 يوم عمل في كل مركز صحي سنوياً. ويأمل العلماء أن يساعد الذكاء الاصطناعي على رصد الأمراض بشكل أسرع.