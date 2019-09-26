قميص من النباتات يتحلل في 3 أسابيع

المصدر: دبي-فاتن صبح

طورت شركة "فولباك" لتصنيع الملابس تقنية مبتكرة لتصنيع قميص مصنوع من الطحالب ولبّ الأشجار المصدرة من الغابات المستدامة، القميص قابل للتحلل فالتراب في غضون ثلاثة أشهر فقط..وتستعين الشركة لتصنيع القمصان بخشب أشجار البتولا والزان والتنوب التي تخضع للتقشير والعجن قبل تحويلها إلى ألياف، فخيوط غزل، فقماش، أما البقعة الخضراء الموجودة على صدر القميص فهي مصنوعة بالكامل من الطحالب التي تُربى داخل مفاعلات حيوية في عملية تحوّل النبات المائي إلى حبر قابل للطباعة.

ويؤكد ستيف تيدبال المؤسس الشريك أن كل قميص "فريد من نوعه" نظراً للخصائص الطبيعية للطحالب، التي تتسبب في بهتان التصميم أخضر اللون وتغيّره مع الوقت، ويقول إن "تعود الطحالب المستخدمة في تصنيع الملابس إلى 1.5 مليار عام".

يمكن للمستهلكين إعادة تدوير القميص من خلال وضعه في سلة التحويل لسماد عضوي، أو أن تطمر في الأرض حيث تزعم الشركة أنها تتحلل في غضون ثلاثة أشهر وتختفي.