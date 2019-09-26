القهوة تقلّص مخاطر الحصى

المصدر: دبي - البيان

أفادت دراسة حديثة في «مجلة الطب الباطني» أن ارتشاف القهوة قد يقلّص خطر الإصابة بحصى المرارة. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الباحثين الدنماركيين الذين أجروا الدراسة على 104 آلاف امرأة ورجل لفترة ثماني سنوات، أن 2233 شخصاً أصيب بالحصى من أصل هذا العدد، وقد تبين لهم بعد إجراء دراسة إحصائية أن إضافة كوب قهوة في اليوم وصولاً إلى ستة أكواب، يؤدي إلى تراجع خطر الإصابة بالحصى بنسبة 3%، كما تبين لهم تراجع احتمال خطر إصابة الذين يرتشفون القهوة بحصى المرارة، بنسبة 7 إلى 23% حسب ما تم تناوله.

ثم قام الباحثون باستخدام تقنية إحصائية جينية للسكان فوجدوا أن الذين يمتازون بمتغيرين جينيين معروفين بارتباطهما بتناول الكافيين، بمخاطر أقل بنسبة 11% للإصابة بالحصى مع كل إضافة كوب قهوة.