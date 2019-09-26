تجوب مع كلابها وقططها 20 بلداً

المصدر: دبي - فاتن صبح

وضعت الأمريكية نيكول سشتراوس خطة محكمة لرحلة تدوم سبعة أشهر تصطحب فيها «حديقة الحيوانات المتنقلة» كما تحب أن تسميها، تسعة كلاب وخمس قطط، وابن عمها، للقيام بجولة على 20 بلداً يستكشفون فيها أوروبا في قافلة من أربع حجرات.

الرحلة مع الحيوانات الأربعة عشر ليست الأولى التي تقوم بها نيكول، إذ كانت الأولى العام الماضي وامتدت على ثمانية أشهر، وقد قررت هذا العام العودة لزيارة بعض المواقع المفضلة مجدداً والقيام بزيارة أماكن جديدة.

وكانت نيكول التي تبلغ 32 عاماً قد بدأت مشوار تبني الحيوانات الأليفة مذ كانت عنصراً في الجيش الأمريكي.