الشاي الأخضر يردع بكتيريا خطيرة

المصدر: ■ دبي - نهى حوّا

كشفت دراسة بريطانية أن مضاداً للأكسدة موجوداً بشكل طبيعي في الشاي الأخضر يمكنه القضاء على بكتيريا مقاومة للعديد من أصناف المضادات الحيوية.

وأشارت الدراسة الصادرة عن جامعة «سوري» بانجلترا، إلى أن مضاد الأكسدة «أبيغالوكاتشين» في الشاي الأخضر، يمكنه إعادة تنشيط المضاد الحيوي «أزتريونام» المستخدم في معالجة الالتهابات التي تسببها بكتيريا «الزائفة الزنجارية»، وهي بكتيريا مرتبطة بأمراض الجهاز التنفسي الخطرة والتهابات مجرى الدم.

ونقل موقع «نيوز مديكال لايف ساينسز»، عن العلماء قولهم إن الجمع بين «أزتريونام» و«أبيغالوكاتشين» كان أكثر فاعلية في خفض أعداد تلك البكتيريا من اعتماد أي منهما على حدة.