«إنستغرام» يحظر إعلانات «التنحيف»

المصدر: ■ دبي - فاتن صبح

اعتمد موقع «إنستغرام» قوانين جديدة تحظر الإعلانات المتعلقة بمنتجات الحميات الغذائية وعمليات التجميل.

وانقسمت القوانين لجزأين يمنع أحدهما عرض أي من الإعلانات المتعلقة بالحميات إلا للذين تزيد أعمارهم على 18 سنة.

وثانياً، فإنه سيتم حظر أي منتج، «يطلق مزاعم أعجوبية حول أي حمية معينة أو منتجات لخسارة الوزن ويرتبط بعرض تجاري كرمز حسومات مثلاً»، وفقاً لكلام الموقع. وفي الإطار، قالت إيما كولينز، مسؤولة السياسة العامة للموقع: «لقد أردنا لإنستغرام أن يشكل مساحةً إيجابية لكل مستخدميه. وتعد السياسة المعتمدة جزءاً من العمل الدؤوب لتخفيف الضغط الذي يشعر به الناس أحياناً بسبب وسائل التواصل الاجتماعي».