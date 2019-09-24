الأسماك تشعر بالألم كالبشر

المصدر: ■ دبي - نهى حوّا

كشفت دراسة بريطانية صادرة حديثاً عن أن الأسماك تشعر بالألم بطريقة شبيهة بالبشر، وبأنها تعاني فرط التنفس وتتوقف عن الأكل عندما تعاني الصدمة.

وأفاد العلماء في جامعة ليفربول بعد دراستهم سلوك الأسماك، بأن «السمك الذهبي» عندما يتعرض لصدمة كهربائية يتوقف عن تناول الطعام 3 أيام ويتضور جوعاً، مشيرين إلى أن الأسماك تفرط في التنفس وتلوح بذيلها المجروح وتفرك أجزاء من جسدها عندما تكون مصابة.

وهذا ما يدفعهم لاقتراح اصطيادها بطريقة «أكثر رأفة» سواء عبر تغيير الخطافات أو التعجيل بموتها. وكان هناك خلاف في السابق بشأن ما إذا كانت الأسماك تشعر بالألم، لأنها على عكس الإنسان ليس لديها بنية متعددة الطبقات في قشرة الدماغ.