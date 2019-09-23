بورتريه لمحمد بن سلمان بأسماء مدن وقرى السعودية

المصدر: البيان الإلكترزني

وظف فنان تشكيلي سعودي أنماطاً مختلفة من الخط العربي لتنفيذ أكبر بورتريه مرسوم بالخط العربي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بمساحة 20.30.

وتحمل اللوحة أسماء المدن والقرى السعودية كافة، وتم تنفيذها على أرض متنزه الروسان في الرياض، بحسب «العربية.نت».

وعمل الفنان صالح العقاري يومياً مدة عامين لإنتاج هذه اللوحة التي تم ترشيحها لدخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. وتحدث العقاري عن احترافه الرسم، قائلاً: «بدأت عام 1997 برسم الكاريكاتير في العديد من الصحف السعودية، وكنت في الوقت نفسه أعشق رسم البورتريه الذي ينتمي إلى المدرسة الواقعية، كما أجيد الخط العربي وفن التكوين. وقد شاركت في العديد من المعارض التشكيلية.

وتابع: «أرسم البورتريه منذ طفولتي، وأول لوحة رسمتها كانت لمعلمي في المدرسة، وحين نمت الموهبة التحقتُ بعدد من الدورات التدريبية المتعددة في مجال الرسم والكاريكاتير والخط العربي».