مسنة تحترف الباليه في عمر 81 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يثنها كبر سنها عن تحقيق أحلامها والتعبير عن شغفها بالرقص، وبينما تحتفل بعيد ميلادها الـ 81، حصلت "باربرا بيترز" أكبر راقصة باليه في بريطانيا، على أعلى وسام شرف من الأكاديمية الملكية للرقص، حيث أنهت المرحلة الـ 8 بنجاح، وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تمكنت من الحصول على 73% في أصعب اختبار باليه دون أي معاملة استثنائية بسبب سنها.

الجدة باربرا من هاليفاكس في غرب يوركشاير، لها 8 أحفاد، تميزت برشاقتها وقوة أدائها طيلة سنوات عمرها، وأوضحت المسنة الراقصة أن عشقها لهذا النوع من الرقص بدأ عندما اصطحبتها صديقة للعائلة إلى صف تعليم الباليه مع ابنتها، وأضافت أنها خضعت لأول اختبار باليه وهي في الـ 9 من عمرها، ووصلت إلى المرحلة الـ 5 في سن الـ 12.

في عام 1956، حصلت بيترز على وظيفة كمدربة باليه في الأكاديمية الملكية للرقص، ثم فتحت مدرستها الخاصة لتعليم الباليه بعدها بـ 6 سنوات وكانت تبلغ 24 عاماً آنذاك، وقد علمت رقص الباليه لآلاف الأطفال، كما أصبحت مفتشاً في الأكاديمية ذاتها عام 1963، لتكون أصغر مفتشة تضمها الأكاديمية إلى لجنة الفحص بعمر 25 عاماً، وهي الآن تقوم بتدريب الفتيات الصغيرات على الباليه، ويذكر أن حب «باربرا» للباليه قد أثر على عائلتها، فقد علمت أبناءها الثلاثة وأحفادها الثمانية رقص الباليه.

وتسعى بيترز الآن إلى الاستمرار في تعليم الباليه فضلاً عن إطلاق مبادرتين جديدتين، هما "Silver Swans" التي تُعلم الباليه للأشخاص فوق سن الـ55عاماً، و"Discovering Repertoire" وستكون مخصصة للبالغين الذين يرغبون في تعلم خطوات الباليه الكلاسيكية.