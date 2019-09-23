تقنية رخيصة تحفز نمو الشعر

المصدر: دبي - البيان

طور مهندسون في جامعة ويكسونسن - ماديسون بالولايات المتحدة، تكنولوجيا غير جراحية منخفضة الكلفة تحفز نمو الشعر وتستند إلى أجهزة جمع الطاقة يومياً من حركة الجسم، في علاج جديد لإعادة تجديد الشعر ومحاربة الصلع في مراحله المبكرة.

ونقل موقع «ساينس ديلي» عن الباحثين قولهم، إن تكنولوجيا نمو الشعر تعمل على تحفيز الجلد بنبضات كهربية منخفضة التردد تقوم باستهداف البصيلات النائمة لإعادة تنشيطها. لن تؤدي ببصيلات الشعر إلى الظهور من جديد، بل تنشط بنية رأس منتجة للشعر أصبحت نائمة، وهذا يعني أنه يمكن استخدامها في المراحل المبكرة من الصلع، لكنها لن تمنح شعراً متدفقاً لشخص كان أصلع بالكامل لسنوات عدة.