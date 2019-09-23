امرأة تسرق 6000 دولار «أرباعاً»

المصدر: كاليفورنيا - د ب أ

ألقت الشرطة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية القبض على امرأة كانت تقوم بنقل عملات مسروقة من فئة ربع دولار تبلغ قيمتها 6 آلاف دولار داخل عربة أطفال، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس.

واكتشفت الشرطة هذه المفاجأة في منطقة «إيست بيكرسفيلد» عندما عرضت على المرأة (29 عاماً) مساعدتها، لأنها بدت وهي تكافح لدفع عربة الأطفال الثقيلة.

ولم يكن هناك طفل في عربة الأطفال، وبدلاً من ذلك، عثرت الشرطة على أكياس من العملات من فئة ربع دولار، والتي كانت تزن أكثر من 136 كيلوغراماً، وفقاً للبيانات الصادرة عن دار سك العملة الأمريكية.