«غوغل» يحتفي بأول متسلقة لقمة إيفرست

المصدر: دبي - البيان

احتفت «غوغل» أخيراً بالعيد الثمانين لولادة متسلقة الجبال اليابانية الراحلة، جنكو تابي، برسم شعار ظريف لها على محرك البحث في الشبكة العنكبوتية، وكانت المتسلقة اليابانية أول امرأة تصل قمة جبل إيفرست وأول امرأة تتسلق أعلى قمة في كل قارة من قارات العالم.

ووفقاً لموقع «إن دي تي في» الهندي، ولدت المتسلقة في عام 1939 وترعرعت في بلدة ميهارو في محافظة فوكوشيما اليابانية، بدأ شغفها بالتسلق في سن العاشرة عندما ذهبت في رحلة دراسية إلى جبل ناسو، وقد أسست أول نادي تسلق للسيدات في اليابان عام 1969 متحدية الفكرة السائدة بأن النساء ينبغي أن يبقين في المنزل، وكانت وقتذاك أماً لطفلين.

في عام 1975، أصبحت جنكو تابي أول امرأة تتسلق جبل إيفرست، لكنها قالت في إحدى المرات إنها تفضل أن يتذكرها الناس بأنها في المرتبة 36 بين الذين تسلقوا أعلى قمم العالم، مضيفة: «لم أكن أقصد أن أكون أول امرأة تتسلق إيفرست».

بعد إيفرست ذهبت لتسلق أعلى القمم في كل قارة من قارات العالم، أكونكاجوا، دينالي، كليمنجارو، فينسون، وإلبروس، وبونتشاك جايا، ووصلت إلى قمم الجبال في 76 دولة مختلفة.

ويظهر الرسم الظريف لـ«غوغل» صورة متحركة لمتسلقة الجبال وهي تقفز على جبال مغطاة بالثلوج، تصور «القمم السبع» الأعلى في كل قارة من قارات العالم.

في عام 2012، تم تشخيص جنكو تابي بمرض السرطان، وتم الإعلان عن وفاتها في مستشفى بمدينة كاواغوي في 20 أكتوبر 2016.