«ديك نوتردام» يظهر في باريس

المصدر: باريس - رويترز

يظهر هذا الأسبوع في معرض بباريس، تمثال ديك نحاسي كان يعلو برج كاتدرائية نوتردام، وذلك بعد أكثر من خمسة أشهر على تضرره خلال الحريق الذي التهم المبنى الشهير.وقال وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، للصحافيين أول من أمس «كان واحداً من رموز نوتردام، وازداد أهمية الآن».

وتابع قائلاً إن تمثال الديك «تضرر من الحريق، نالت منه السخونة وسقط، وهو شيء أثار سؤالاً: أعلينا أن نرممه أم نتركه كما هو شاهداً على ما حدث في 15 أبريل؟».

ويعرض التمثال في باريس هذا الأسبوع، في إطار فعاليات (أيام التراث الأوروبي)، التي تفتح فيها مواقع ثقافية أبوابها أمام الجمهور.