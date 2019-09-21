بيع رسوم هزلية لـ "تان تان" في مزاد بباريس بأكثر من 400 ألف يورو

المصدر: البيان الإلكتروني

سيتم بيع رسوم هزلية لـ "تان تان" من إنجاز "هيرغي" تعود إلى 1942 بملغ يزيد على 400 ألف يورو في مزاد علني في باريس.

ويتضمن العمل الفني ثلاث ورقات من الرسوم الهزلية من قصة "النجم الغامض".

ورسم العمل بالحبر الصيني وكان أول تصميم لسلسلة تان تان، التي كانت تطبع على ورق أكثر سمكا، بسبب النقص في الورق إبان الحرب العالمية الثانية.

إلى ذلك سيحصل المشتري على ميزة إضافية مع الرسم، وهي آثار لدم هيرغي الذي تقاطر بعضه على الورقة المرسومة، بعد أن جرح نفسه ببركار على طاولة التصوير، وفق "يورونيوز".

وكانت الأعمال التي تحوم حول شخصية تان تان حطمت الرقم القياسي لمبيعات الرسوم الهزلية، فقد بيعت صفحة تعود إلى سنة 1954 من كتاب "مستكشفون على القمر"، بقيمة 1.55 مليون يورو، في مزاد سنة 2016.