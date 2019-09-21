نجاح زراعة أول صمام قلب مرن

المصدر: دبي - فاتن صبح

تمكن الأطباء في مستشفى بومونت في مدينة رويال أوك الأمريكية من زراعة أول صمام قلب مرن من البوليمر في العالم.

وتأتي الخطوة ضمن دراسة الجدوى الأولية لإدارة الدواء والغذاء لمعالجة مرض الصمام الأبهري. ويتسم الصمام بالقدرة على التعامل مع مسائل تخثر الدم والمتانة المرتبطة بمشكلات صمامات القلب التقليدية.

وقد حققت العملية نجاحاً باهراً بحيث إن المريض بوب ميورلي البالغ من العمر 68 عاماً يشعر بقدرة على المشاركة في الماراثون. وقال كين شارهت، المدير التنفيذي في الشركة المصممة للصمام: تعتبر صمامات «تريا» مزيجاً من المواد المبتكرة والتصميم البيوكيميائي ضمن عملية تصنيع تغيير قواعد اللعبة، وإحداث ثورة في صناعة صمامات القلب.