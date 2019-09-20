شاهد.. كسوف شمسي على سطح الكوكب العملاق المشتري

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر مهندس البرمجيات التابع لوكالة "ناسا"، كيفن غيل، عبر حسابه الشخصي على "تويتر" صورة مدهشة لظل لأسود غريب منعكس على سطح كوكب المشتري من قبل قمره "آيو" (Io)، بينما يمر الأخير بين العملاق الغازي والشمس.

المشهد هو لصورة ظلية لقمر "آيو" على سطح الكوكب العملاق. وتكشف الصورة عن شكل شبيه بكسوف شمسي حدث على العملاق الغازي، إذا ما نظر إليه من مدار حول كوكب المشتري.

وبدا الظل الذي ألقاه "آيو" على كوكب المشتري واضحا للغاية بشكل أكبر من ذلك الظل الذي يتركه القمر على الأرض أثناء كسوف الشمس، والسبب وراء ذلك، كما يقول العلماء، له علاقة بالمسافة بين كوكب المشتري والشمس.

وأوضح مصور المريخ دوغ إليسون على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "تكون الشمس أصغر بكثير مما هي عليه في كوكبنا، عندما نراها من كوكب المشتري، وبالتالي تكون ظلالها أكثر حدة".

وأضافت عالمة الفيزياء الفلكية، كاتي ماك، من جامعة ولاية كارولاينا الشمالية: "إن آيو كبير جدا، وهو قريب إلى المشتري، لدرجة أنه يحجب الشمس (يبدو أكبر بمقدار 4 أضعاف من الشمس عند رؤيته من كوكب المشتري)".

وحصل العلماء على الصورة المذهلة لـ "الكسوف الشمسي" على المشتري باستخدام بيانات مركبة "جونو" الفضائية، التي تدرس كوكب المشتري وتدور حوله منذ 5 يوليو 2016، وفق "روسيا اليوم".

وتخطط "ناسا" لمواصلة دراسة كوكب المشتري من المدار إلى غاية يوليو 2021، حيث سيتم حينها توجيه المركبة نحو الغلاف الجوي للعملاق الغازي لإنهاء مهمتها بالتفكك هناك.