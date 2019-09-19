شيفرات جينية لطيور البطريق

المصدر: كونمينج - د ب أ

تحظى طيور البطريق التي يحبها الكثير من الناس، باهتمام البحث العلمي أيضاً، حيث نشر فريق من الباحثين من أكثر من دولة، أخيراً المجموع الوراثي الكامل لـ 19 نوعاً من هذا الطائر. وبإضافة المجموع الجيني لهذه الطيور الـ 19 إلى المجموع الجيني لنوعين آخرين تم نشرهما في وقت سابق، يكون العلماء قد انتهوا بالفعل من نشر الشفرات الجينية لجميع أنواع البطريق المعروفة لدى العلماء المعنيين.

نشر فريق الباحثين تحت إشراف جويه شانج، من معهد كونمينج لأبحاث الأحياء بمدينة كونمينج الصينية، بيانات هذه الشفرات في العدد الحالي من مجلة «جيجا ساينس» العلمية المتخصصة. طيور البطريق هي طيور بحرية غير قادرة على الطيران، ولكنها ماهرة جداً في السباحة، وتصطاد طعامها، خاصة من الأسماك والسرطانات، من خلال الغطس. ولا تلجأ هذه الطيور لليابسة إلا للنوم واحتضان البيض.