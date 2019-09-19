وباء سيقتل 80 مليون شخص

المصدر: دبي - البيان

حذر تقرير جديد صادر عن رئيس منظمة الصحة العالمية السابق، أخيراً، من تفشي مرض يشبه الإنفلونزا في العالم، خلال فترة 36 ساعة، حيث سيقتل 80 مليون شخص. وقد كتب التقرير المعنون بـ «عالم في خطر»، من قبل فريق من الخبراء العالميين رفيعي المستوى.

إذ بيّن، وحسب «ميل أونلاين»، أن تفشي وباء جديد مثل وباء إنفلونزا عام 1918، قد ينتشر بشكل أسرع في الوقت الحاضر. وقد حذر الخبراء من أن مرضاً شبيهاً بالإنفلونزا، قد ينتشر في جميع أنحاء العالم خلال 36 ساعة، ويقتل 80 مليون شخص، موضحين أنه قبل قرن من الزمان، أصاب وباء الإنفلونزا الإسبانية ثلث سكان العالم، وقتل 50 مليون شخص.