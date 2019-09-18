حيوان بحري نادر يثير فضول العلماء

المصدر: وكالات

أثار حيوان بحري حيرة واستغراب علماء البحار، بعد اكتشافه في أعماق المحيط الهادئ في وقت سابق من شهر أغسطس الماضي.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، إن العلماء المختصين باكتشاف أعماق البحار كانوا على متن سفينة الأبحاث "نوتيلوس"، حين اكتشفوا المخلوق البحري الهلامي الذي لا يملك أطرافا.

ويبدو الحيوان الغريب دون شكل ثابت، كما أن جسمه يتغير بشكل كامل، حين يقترب منه شيء ما، حيث يتضخم ويتحول إلى ما يشبه "الجرس".

وجرى الاكتشاف في عمق 750 مترا تحت الماء في وسط المحيط الهادئ.

وبعد أبحاث معمقة، توصل العلماء إلى أن الحيوان يعد من أندر قناديل البحر في العالم.

وأوضح المصدر أن قنديل البحر هذا يسمى Deepstaria، وهو اسم سفينة الأبحاث التي اكتشفته أول مرة في الستينات، وأشار إلى أن المعلومات بشأنه قليلة جدا، حيث لم يتم رصده إلا مرات نادرة خلال نصف القرن الأخير.