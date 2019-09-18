بطاقات ائتمانية بـ«السكر» تردع انقراض النحل

المصدر: دبي - فاتن صبح

تصدياً للخطر الذي يهدد النحل الطنان في بريطانيا بالانقراض، قام دان هاريس المخترع المقيم بمدينة نورويتش، بابتكار «منقذات النحل» المصنوعة من بطاقات ائتمان قديمة مزودة بـ«خلايا» قابلة لإعادة التعبئة تحتوي محلولاً سكرياً للنحل. ويمكن حمل البطاقة في المحفظة والاستعانة بها كوسيلة لإعادة تنشيط النحل حيثما التقيته.

24 %

وقد اختفى ثلث مجامع النحل في بريطانيا على مدى العقد الماضي، ويعد 24% من النحل الطنان في أوروبا مهدداً بالانقراض اليوم، وفقاً لمشروع «الناس تمشي من أجل الحياة البرية» الذي تم تنظيمه العام الماضي.

ويأمل دان بعد أن حقق المبلغ المطلوب عبر التمويل الجماعي، أن يتمكن من بيع البطاقات عبر الإنترنت مقابل 4 جنيهات للبطاقة كما في متاجر نورويتش، بعد عرضها ابتداءً من يونيو المقبل.

إنعاش

وأشار دان في حديثه لـ«بي بي سي»، إلى أنه حين سمع عن إصابة النحل بالإرهاق بهذه السرعة خطر له أن إنعاشها عبر محلول السكر فرصة رائعة للتواصل مع الطبيعة، لا سيما في المدينة.

ملاذ أخير

ولا بدّ من الإشارة إلى أن تزويد النحل بمحلول السكر ينبغي أن يشكل الملاذ الأخير ومحاولة إيصالها إلى أقرب زهرة للحصول على الرحيق الذي يحتوي على العناصر الغذائية. لكن دان يؤكد أن «البطاقة» قد تكون الحلّ المناسب الذي يساعدها على اختيار ما تريد.