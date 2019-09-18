اعتقال 16 لصّ كلاب في فيتنام

المصدر: هانوي - د ب أ

أعلنت الشرطة الفيتنامية، أمس، اعتقال 16 من أفراد إحدى العصابات، وإنقاذ 51 كلباً، في إطار التحقيق بشأن سرقة آلاف الكلاب شمالي البلاد.

وتمت سرقة آلاف الكلاب منذ مطلع العام في إقليم تانه هوا، جنوب هانوي، بحسب تقرير صادر عن الشرطة المحلية.

وفي المجمل، استجوبت السلطات أكثر من 40 مشتبهاً تربطهم صلة بالعصابة واعتقلت 16.

وحسب مصدر من الشرطة، تنشط هذه العصابة منذ فترة طويلة، حيث سرقت الكثير من الكلاب، وتسببت في حالة من الغضب بين السكان المحليين. ويعد لحم الكلاب من الأطعمة الشهية بالنسبة للكثيرين في فيتنام.